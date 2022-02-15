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Шойгу пообщался с российскими летчиками на базе Хмеймим

18:32 15.02.2022
Министр ввел новую традицию - вручил специальный летный шлем пилоту, совершившему более 300 боевых вылетов. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме. Об этом сообщает Минобороны России.

«На командном пункте авиабазы генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклад командующего российской группировкой войск (сил) в Сирии генерал-лейтенанта Бердникова по текущей обстановке, проводимым совместно с сирийскими вооруженными силами мероприятиям по борьбе с остатками международных террористов, а также оказании гуманитарной помощи местному населению», - говорится в сообщении. 

Также министр обороны вместе с Бердниковым проверил объекты инфраструктуры авиабазы РФ. Шойгу возложил венок к бюстам Героев России, которые погибли при выполнении задач в Сирии.

Сергей Шойгу пообщался с экипажами российских самолетов - дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и истребителей МиГ-31К, которые прибыли в Хмеймим для участия в учениях. 

Кроме этого, министр ввел новую традицию - вручил специальный летный шлем пилоту, совершившему более 300 боевых вылетов. 

Ранее сообщалось, что Ту-22М3 и МиГ-31К с «Кинжалами» перебазированы в Сирию для участия в учениях.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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