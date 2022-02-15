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Путин обсудил с Шольцем работу каналов RT DE в ФРГ и Deutsche Welle в России

Алексей Курильченко
17:48 15.02.2022
Стороны договорись о поиске возможностей решить проблемы с вещанием телеканалов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем обсуждал вопрос возобновления вещания телеканалов RT DE  в Германии и Deutsche Welle в РФ. Об этом Путин заявил на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле.

«Мы обсуждали сегодня с господином федеральным канцлером и вопросы работы Deutsche Welle в России и работы RT в ФРГ. Я бы сейчас не хотел вдаваться в детали, чтобы не усложнять ситуацию, но мы договорись о том, как можно эти проблемы решить», - сказал Путин.

Комиссия по надзору за СМИ в Германии запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в начале февраля. Решение обосновали отсутствием у канала лицензии. В МИД РФ данное решение назвали «недружественными действиями» и в качестве ответных мер запретили вещание на территории России канала Deutsche Welle.

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