Путин обсудил с Шольцем работу каналов RT DE в ФРГ и Deutsche Welle в России

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем обсуждал вопрос возобновления вещания телеканалов RT DE в Германии и Deutsche Welle в РФ. Об этом Путин заявил на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле.

«Мы обсуждали сегодня с господином федеральным канцлером и вопросы работы Deutsche Welle в России и работы RT в ФРГ. Я бы сейчас не хотел вдаваться в детали, чтобы не усложнять ситуацию, но мы договорись о том, как можно эти проблемы решить», - сказал Путин.

Комиссия по надзору за СМИ в Германии запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в начале февраля. Решение обосновали отсутствием у канала лицензии. В МИД РФ данное решение назвали «недружественными действиями» и в качестве ответных мер запретили вещание на территории России канала Deutsche Welle.