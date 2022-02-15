Путин заявил, что Россия не хочет войны, поэтому и выдвинула идеи по безопасности

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не хочет войны - именно поэтому она и выдвинула предложения по безопасности.

«По поводу, хотим мы этого или нет. Конечно нет. Именно поэтому мы и выдвинули предложение о переговорном процессе, результатом которого должна быть договоренность об обеспечивании равной безопасности всех, включая нашу страну», - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Президент России добавил, что конструктивного ответа от США и НАТО тем не менее получено не было. Но РФ исходит из того, что в направленных ей документах были элементы, которые можно обсуждать.

Только вот делать это, по словам президента, можно только вместе с обсуждением основополагающих вопросов, имеющих для России первостепенное значение.

Ранее в Кремле заявили, что право России проводить учения на своей территории не подлежит обсуждению.