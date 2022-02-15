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Путин заявил, что Россия не хочет войны, поэтому и выдвинула идеи по безопасности

Тимур Шерзад
17:27 15.02.2022
Президент России сказал, что конструктивного ответа от США и НАТО получено не было. Но РФ исходит из того, что в направленных ей документах были элементы, которые можно обсуждать.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не хочет войны - именно поэтому она и выдвинула предложения по безопасности.

«По поводу, хотим мы этого или нет. Конечно нет. Именно поэтому мы и выдвинули предложение о переговорном процессе, результатом которого должна быть договоренность об обеспечивании равной безопасности всех, включая нашу страну», - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. 

Президент России добавил, что конструктивного ответа от США и НАТО тем не менее получено не было. Но РФ исходит из того, что в направленных ей документах были элементы, которые можно обсуждать.

Только вот делать это, по словам президента, можно только вместе с обсуждением основополагающих вопросов, имеющих для России первостепенное значение. 

Ранее в Кремле заявили, что право России проводить учения на своей территории не подлежит обсуждению.

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