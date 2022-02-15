В Кремле заявили, что право РФ проводить учения на своей территории не подлежит обсуждению

В Кремле заявили, что право России проводить военные учения на своей территории не подлежит обсуждению.

«Россия проводила и будет дальше проводить учения. На всей территории Российской Федерации. Это постоянный процесс, как и во всех странах мира. Это наше право - проводить учения там, у себя, на территории, где мы посчитаем целесообразным. Оно не подлежит обсуждению ни с кем», - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он добавил, что после того, когда завершаются определенные стадии учений, задействованные войска возвращаются в места дислокации. Так происходит и в этот раз, причем, по словам Пескова, в этом нет никакой новизны.

Ранее в Минобороны России заявили, что часть подразделений, участвующих в учениях, уже возвращается к пунктам дислокации.

Материал подготовил Тимур Шерзад