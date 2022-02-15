Путин заявил, что в ответах НАТО и США по гарантиям безопасности есть моменты, которые в РФ готовы обсуждать

В ответах НАТО и США по гарантиям безопасности есть моменты, которые в РФ готовы обсуждать со странами Запада, - вопросы о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) и военную транспарентность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

«В представленных ответах присутствует, как мне докладывал вчера министр иностранных дел РФ, ряд соображений, которые мы не только не против обсуждать, а в свое время и предлагали нашим партнерам, в предыдущие годы. По вопросам европейской безопасности, по вопросам определенных систем вооружений, имеются в виду ракеты средней и и меньшей дальности, и военной транспарентности. Мы готовы к этой совместной работе и дальше», - сказал Путин.

Глава государства в то же время подчеркнул, что полученные от США и других членов НАТО ответы по гарантиям безопасности не отвечают базовым российским требованиям.

Путин добавил, что все вопросы должны рассматриваться в комплексе, без отрыва от основных российских предложений, реализация которых является для РФ безусловным приоритетом.

Также президент назвал силовое сдерживание Москвы прямой угрозой нацбезопасности страны. По словам российского лидера, снять эту угрозу призваны юридические соглашения на основе внесенных РФ проектов.