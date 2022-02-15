Путин заявил, что Россия не закроет глаза на вольную трактовку принципа безопасности США и НАТО

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не может закрывать глаза на то, как США и НАТО «достаточно вольно» трактуют принцип неделимой безопасности в свою пользу. Об этом российский лидер сказал после продолжительной встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Путин напомнил, что данный принцип четко зафиксирован во многих общеевропейских документах и включает в себя помимо прав еще и обязанность не укреплять безопасность за счет безопасности других мировых держав.

Ранее посольство России назвало однобоким восприятие США принципа неделимой безопасности. В соответствии с заявлением диппредставительства, Штаты также фокусируются на праве стран свободно выбирать военные союзы.