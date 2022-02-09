Посольство России назвало однобоким восприятие США принципа неделимой безопасности

Посольство РФ в США заявило, что Россия приветствует, что американские власти «дозрели» до обсуждения принципа неделимой безопасности. При этом российской диппредставительство обратило внимание на однобокость американского подхода.

«Однако США по-прежнему однобоко интерпретируют данную концепцию. Фокусируются на праве стран свободно выбирать военные союзы», - сказано в комментарии, опубликованном на странице посольства в Facebook.

В российском диппредставительстве также отметили, что Штаты игнорируют обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств.

В посольстве подчеркнули, что США «твердят о праве НАТО на дальнейшее расширение, отрицая факт, что приближение военной инфраструктуры альянса к российским границам «представляет для РФ экзистенциальную угрозу».



Ранее президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с французским лидером Эмманюэлем Макроном заявил, что США и НАТО проигнорировали основные озабоченности России в части безопасности. Он напомнил, что в военной стратегии НАТО от 2019 года Россия прямо названа главной угрозой безопасности и противником.

Президент также критически высказался о политике «открытых дверей» альянса.