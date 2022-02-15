Путин назвал силовое сдерживание РФ прямой угрозой нацбезопасности страны

Президент России Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что силовое сдерживание РФ является прямой угрозой национальной безопасности государства. Российский лидер также отметил, что ответы США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности «не отвечают базовым российским требованиям».

«Силовое сдерживание России воспринимается нами в качестве прямой и непосредственной угрозы национальной безопасности, снять которую как раз и призваны юридические соглашения на основе внесенных нами проектов», - сказал президент.

Кроме того, Путин отметил, что Россия может продолжить поставки газа в Европу через Украину даже после 2024 года, в случае если будет спрос и рентабельность, а также РФ не закроет глаза на вольную трактовку принципов безопасности США и НАТО.