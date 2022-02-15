Путин заявил о возможности продолжать поставки газа через Украину после 2024 года

Россия может продолжить поставки газа в Европу через Украину даже после 2024 года, в случае если на это будет спрос и рентабельность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Кремле.

«Мы готовы продолжить поставки газа через Украину даже после 2024 года, когда истекает срок действующего контракта на транзит через эту страну. Естественно, если на это будет спрос со стороны европейских импортеров и это будет рентабельно, а сама газотранспортная система ГТС Украины будет находиться в исправном техническом состоянии», - заявил Путин.

Встреча с Путиным в Кремле стала для Шольца первой в качестве канцлера Германии. На встрече особое внимание было уделено вопросам, связанным с безопасностью в Европе и ситуацией вокруг Украины.