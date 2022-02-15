Суд опроверг сообщения СМИ о просьбе арестовать замдекана факультета права ВШЭ

Тверской суд опроверг факт поступления ходатайств следствия об избрании меры пресечения в отношении заместителя декана факультета права Высшей школы экономики (ВШЭ) Александра Ларичева. Напомним, что до этого в СМИ появилась информация о задержании замдекана по подозрению в крупной растрате.

По данным суда, по делу проходит другой человек со схожей фамилией, работающий начальником управления корпоративного бизнеса в одном из банков.

Ранее обвиняемый в мошенничестве ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергей Зуев по требованию следствия вернулся из гражданской больницы в «Матросскую тишину». 22 декабря Зуев был направлен в медучреждение для планового обследования.