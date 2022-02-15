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СМИ: следствие просит суд арестовать замдекана факультета права ВШЭ по подозрению в растрате

Елизавета Потейчук
15:41 15.02.2022
По данным источника в правоохранительных органах, следствие по делу ведет ГСУ ГУ МВД Москвы.
СМИ: следствие просит суд арестовать замдекана факультета права ВШЭ по подозрению в растрате
© Фото: EKATERINA BOLOVTSOVA, Pexels
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Заместитель декана факультета права Высшей школы экономики (ВШЭ) задержан по подозрению в растрате в крупном размере. На данный момент сотрудники следствия намерены добиться его заключения под стражу.

«Замдекана факультета права Высшей школы экономики задержан. Он подозревается по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата в особо крупном размере"). Следствие по делу ведет ГСУ ГУ МВД Москвы. Следователи намерены выйти в суд с ходатайством об аресте замдекана», - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ранее ректору Казанского федерального университета Ильшату Гафурову предъявили обвинение в убийстве. По данным агентства, Гафуров может быть причастен к убийству, которое было совершено несколько лет назад.

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