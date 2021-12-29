Ректора Шанинки вернули из больницы в СИЗО

Обвиняемый в мошенничестве ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергей Зуев по требованию следствия вернулся из гражданской больницы в «Матросскую тишину». Об этом рассказал член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Хуруджи.

«Зуева вчера вечером вернули из гражданской больницы обратно в СИЗО "Матросская тишина" по требованию следователя для проведения следственных действий. Вернется ли для проведения обследования Зуев в больницу после этого или останется в СИЗО, пока неизвестно», - сказал правозащитник РИА Новости.

Ранее, 22 декабря, в УФСИН сообщили, что Сергея Зуева направили из следственного изолятора в городскую больницу для обследования с целью провести плановое медицинское обследование, а также проконсультироваться с узкопрофильными специалистами.

Напомним, в конце ноября Зуеву было предъявлено обвинение в мошенничестве. По данным следствия, он совместно с бывшим замминистра просвещения РФ Мариной Раковой и экс-замгендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгением Заком похитили деньги, принадлежащие РАНХиГС. Причиненный вузу ущерб оценили на сумму более 20 миллионов рублей.