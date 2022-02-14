Зеленский призвал уехавших депутатов вернуться на Украину в течение суток

Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной рады, покинувших страну, вернуться в течение 24 часов. По словам главы государства, некоторые политики уехали из страны со своими семьями. В случае если депутаты не вернутся, стране придется «сделать серьезные выводы».

«И я от себя лично хотел бы попросить, чтобы в течение 24 часов они уже туда (за границу. - Прим. ред.) кого-то из своих родных привезли, чтоб они (депутаты. - Прим. ред.) все-таки вернулись в государство... Считаю, что они должны вернуться, иначе нам надо всем, как государству, как руководству, сделать серьезные выводы», - сказал Зеленский на трансляции, которая велась на странице офиса президента в Facebook.

С таким же предложением Зеленский обратился к уехавшим олигархам, которые «должны вернуться к своим предприятиям».

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что Запад «начал войну с Украиной». Речь идет о рекомендациях покинуть Украину гражданам других стран, вывозе дипломатов, уходе инвесторов, прекращении воздушного сообщения.