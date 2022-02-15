РФ не будет участвовать во встрече по Венскому документу в ОБСЕ

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что РФ не будет принимать участие в консультациях по Венскому документу в ОБСЕ, запрошенных Киевом. Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил с заявлением, что Киев официально запросил встречу с Россией и странами - участницами Венского документа в течение ближайших суток.

«Нет, не будем», - цитирует РИА Новости слова Грушко.

Кроме того, представитель самопровозглашенной Луганской Народной Республики в политической подгруппе Родион Мирошник рассказал, что отзыв представителей Запада из Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе может говорить о подготовке к масштабной провокации со стороны Украины. Мирошник предположил, что готовят провокации «Киев и его западные кураторы».

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Россия добровольно проинформировала иностранных атташе о российско-белорусских учениях «Союзная решимость - 2022». Как подчеркнул глава оборонного ведомства, принципы проведения маневров этого обязательно не предполагали.