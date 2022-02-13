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Киев запросил встречу с РФ и странами-участницами Венского документа

Ян Брацкий
20:57 13.02.2022
Как заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, встреча должна состоятся в ближайшие 48 часов.
Киев запросил встречу с РФ и странами-участницами Венского документа
© Фото: Hennadii Minchenkoukrinform, KeystonePressAgency, Globallookpress
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Официальный Киев запросил встречу с Россией и странами-участницами Венского документа в течение ближайших двух суток. С таким заявлением выступил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. С его слов, планируется обсуждение ситуации с перемещением российских войск вдоль украинской границы.

«Россия не ответила на наш запрос в рамках Венского документа. Следовательно, делаем следующий шаг. Мы просим о встрече с Россией и всеми государствами-участниками в течение 48 часов для обсуждения ее усиления и передислокации вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму», - написал Кулеба в своем Twitter-аккаунте.

Ранее министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Россия добровольно проинформировала иностранных атташе о российско-белорусских учениях «Союзная решимость - 2022». Как подчеркнул глава оборонного ведомства, принципы проведения маневров этого обязательно не предполагали.

Министр обороны отдельно отметил, что количество военнослужащих и военной техники, задействованных в «Союзной решимости», не превышает установленных Венским документом 2011-го года параметров.

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