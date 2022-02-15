Лавров анонсировал обнародование российской реакции на ответы США и НАТО по предложениям по безопасности
Россия в скором времени опубликует свой ответ на предложения США и НАТО по гарантиям безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Насчет опубликования (ответов России на реакцию Вашингтона и Брюсселя по инициативам о гарантиях безопасности) сейчас должны быть какие-то протокольно-технические вещи соблюдены, скоро будет опубликовано. Конечно, мы опубликуем этот документ. Нам стесняться нечего», - цитирует Лаврова ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подготовка ответов Москвы на предложения США и НАТО по гарантиям безопасности находится на финальной стадии.
Напомним, в Пентагоне позитивно встретили слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о существовании у России и западных стран шанса договориться по вопросам безопасности.