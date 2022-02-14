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В Пентагоне оценили слова Лаврова о шансах договориться по безопасности

Анна Берестовая
23:32 14.02.2022
В Пентагоне заявили, что приветствуют веру РФ в возможность договориться по безопасности.
В Пентагоне оценили слова Лаврова о шансах договориться по безопасности
© Фото: Michael Reynolds - Pool Via Cnp Keystone Press Agency Globallookpress
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В военном ведомстве Соединенных Штатов позитивно встретили слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о существовании у России и западных стран шанса договориться по вопросам безопасности. Такое заявление сделал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге 14 февраля.

Представитель Минобороны США заметил, что в своих высказываниях глава российского МИД, исходя из впечатления американской стороны, указал на наличие «кислорода для дипломатии» в сложившейся ситуации. Кирби отметил, что США приветствуют такую направленность РФ и также верят в возможность удовлетворяющего всех исхода.

«Должен быть дипломатический путь вперед», - цитирует ТАСС пресс-секретаря Пентагона.

Ранее Сергей Лавров предложил президенту Российской Федерации Владимиру Путину продолжать и наращивать переговоры по гарантиям безопасности с США и НАТО. По его мнению, возможности взаимодействия с Западом по данному вопросу не исчерпаны.

До этого глава МИД сообщил Путину об отказе США принимать основные положения российских требований по гарантиям безопасности. Министр заметил, что страны Запада пытаются сделать так, чтобы лишь они определяли путь развития континента.

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