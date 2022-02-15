В МИД заявили, что ответ РФ по гарантиям безопасности практически готов

Подготовка ответов Москвы на предложения США и НАТО по гарантиям безопасности находится на финальной стадии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Наш ответ уже практически готов, потому что мы сейчас, естественно, отвечаем на вопрос, а будет ли ответ и когда он будет готов. (Подготовка ответа - прим.ред.) уже находится на завершающей стадии», - заявила Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил Владимиру Путину продолжать и наращивать переговоры по гарантиям безопасности с США и НАТО.

Также в ходе встречи с президентом Сергей Лавров заявил, что западная сторона дала отрицательный ответ на ключевые предложения Москвы по гарантиям безопасности.