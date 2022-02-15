Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МИД заявили, что ответ РФ по гарантиям безопасности практически готов

Алиса Кононенко
09:30 15.02.2022
Ранее глава МИД России Сергей Лавров предложил президенту РФ Владимиру Путину продолжать и наращивать переговоры по гарантиям безопасности с США и НАТО.
В МИД заявили, что ответ РФ по гарантиям безопасности практически готов
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Читайте нас на:

Подготовка ответов Москвы на предложения США и НАТО по гарантиям безопасности находится на финальной стадии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Наш ответ уже практически готов, потому что мы сейчас, естественно, отвечаем на вопрос, а будет ли ответ и когда он будет готов. (Подготовка ответа - прим.ред.) уже находится на завершающей стадии», - заявила Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».  

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил Владимиру Путину продолжать и наращивать переговоры по гарантиям безопасности с США и НАТО. 

Также в ходе встречи с президентом Сергей Лавров заявил, что западная сторона дала отрицательный ответ на ключевые предложения Москвы по гарантиям безопасности.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:35 В стране и мире
Видео
Победы, перевернувшие мир: как создавались «Одиннадцать молчаливых мужчин»
09:30 В стране и мире
В МИД заявили, что ответ РФ по гарантиям безопасности практически готов
07:54 Армия
Видео
Морпехи растопили сопки Камчатки из минометов
09:07 В стране и мире
В Италии признали правоту Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году
05:02 Армия
Видео
Комплексные учения с участием ЗРК «Триумф» и «Терминаторов» прошли в Сибири
Популярное
Видео
Победы, перевернувшие мир: как создавались «Одиннадцать молчаливых мужчин»
Видео
Шойгу заявил, что на выдворение нарушившей границы РФ у Курил подлодки ушло три часа
Видео
Двое детей попали под ледяной завал в Магаданской области
Видео
Давление «дедов», пуски ракет и писательство: Пиманов рассказал о службе на «Байконуре»
Видео
Военный эксперт объяснил, как фрегат ТОФ «прогнал» американскую подлодку
Видео
Морпехи растопили сопки Камчатки из минометов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.