Шольц заявил, что вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что на повестке дня не стоит вопрос о вступлении Украины в НАТО. Об этом германский лидер заявил по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Вопрос членства в союзе - он практически не стоит на повестке дня. Поэтому довольно необычно видеть, что российское правительство делает то, что на практике не стоит на повестке дня, частью большой политической проблематики. Это вызов, перед которым мы стоим, что то, о чем не идет сейчас речи, делается темой переговоров», - заявил Шольц.

Сегодня в Мариинском дворце в Киеве состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Олафа Шольца. На следующий день канцлер Германии проведет встречу с главой российского государства Владимиром Путиным. На первой личной встрече с новым лидером ФРГ Путин обсудит с коллегой вопросы гарантий безопасности и ситуацию на Украине.