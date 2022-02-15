Путин подписал указ о награждении орденами Мужества спасателей, работавших при аварии на шахте «Листвяжная»

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества спасателей, которые участвовали в операции по ликвидации последствий аварии на шахте «Листвяжна» в Кемеровской области. Всего были награждены шесть спасателей - пять из них посмертно.

Орденом были награждены Александр Заковряшин, Александр Аникин (посмертно), Евгений Земцев (посмертно), Андрей Назаров (посмертно), Олег Носанчук (посмертно) и Рылов Алексей (посмертно). Указ опубликован на сайте правовой информации.

В ноябре на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло возгорание. Ее причиной, по предварительным данным, стал взрыв метана. Эта авария стала крупнейшей на российских шахтах за последние 11 лет. В результате возгорания погиб 51 человек и еще 99 пострадали.