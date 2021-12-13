На «Листвяжной» нашли тело последнего погибшего шахтера

Горноспасатели обнаружили тело последнего человека, погибшего на шахте «Листвяжная», сейчас его поднимают на поверхность. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

«Горноспасатели ВГСЧ МЧС России поднимают тело последнего погибшего шахтера на шахте "Листвяжная"», – написал глава региона в своем официальном Telegram-канале.

Ранее губернатор рассказал, что в медучреждениях Кемеровской области остаются двое пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная», еще 81 человек находится на амбулаторном лечении.

Трагедия на шахте «Листвяжная», в результате которой погиб 51 человек и еще 99 пострадали, произошла 25 ноября. Ее причиной, по предварительным данным, стал взрыв метана. Эта авария стала крупнейшей на российских шахтах за последние 11 лет.