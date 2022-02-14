Шольц: Украина вынесет на обсуждение законопроекты по особому статусу Донбасса

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина вынесет на обсуждение законопроекты об особом статусе Донбасса, а также о проведении в регионе местных выборов. Об этом Шольц сообщил в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Президент заверил меня, что Украина вынесет на обсуждение законопроекты по особому статусу и местных выборов», - цитирует ТАСС слова Шольца.

Кроме того, канцлер ФРГ подчеркнул, что на повестке дня не стоит вопрос о вступлении Украины в НАТО. По словам Шольца, «это вызов, перед которым мы стоим, что то, о чем не идет сейчас речи, делается темой переговоров».