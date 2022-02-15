Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Охранник «Ельцин-центра» раскаивается в том, что испортил картину ученицы Казимира Малевича

Алиса Кононенко
12:16 15.02.2022
Мужчина награжден медалью «За отвагу» и получил инвалидность после ранения во время первой чеченской кампании.
Охранник «Ельцин-центра» раскаивается в том, что испортил картину ученицы Казимира Малевича
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
Читайте нас на:

Охранник «Ельцин-центра» Александр Васильев рассказал, что подрисовал глаза на картине ученицы Казимира Малевича, потому что не знал о ее стоимости и принял за детский рисунок.

«Смотрю, стоят ребятишки лет 16-17, обсуждают, почему нет глаз, рта, никакой красоты! В компании были девчонки, они и попросили меня: "Нарисуйте глаза, вы ведь тут работаете". Я их спросил: "Это ваши работы?" Они: "Да". Дали мне ручку. Я нарисовал глаза. Я думал, это просто их детские рисунки», - рассказал Александр в интервью изданию Е1.  

По словам супруги Александра, такая наивность является последствием контузии. Ранее мужчина воевал в Чечне и Афганистане, был тяжело ранен и получил медаль «За отвагу» в первой чеченской кампании. 

После выхода на пенсию Александр стал работать охранником. Инцидент в «Ельцин-центре» произошел в его первый рабочий день. Картина, на которой мужчина нарисовал глаза шариковой ручкой, называется  «Три фигуры», ее автор - ученица Казимира Малевича Анна Лепорская. Полотно было застраховано на 74,9 миллиона рублей.  

«Я бы никогда не полез в чужие картины без спроса. Зачем чужое портить? Если бы я знал, что это не детские работы тех ребят! Что картины привезли из Москвы и они столько стоят!.. Что я наделал?!» - сокрушается Александр.

На данный момент против ветерана возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм», ему грозит штраф или даже арест.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:44 В стране и мире
Путин с Шольцем на встрече уделят внимание обсуждению безопасности в Европе и Украине
13:04 Армия
В Кремле заявили, что право РФ проводить учения на своей территории не подлежит обсуждению
11:57 В стране и мире
Захарова назвала 15 февраля днем провала западной пропаганды войны
11:04 Армия
Видео
МО РФ: на учения «Союзная решимость - 2022» приглашены иностранные военные атташе
08:35 В стране и мире
Видео
Победы, перевернувшие мир: как создавались «Одиннадцать молчаливых мужчин»
Популярное
Интервью с Алексеем Пимановым
Видео
Победы, перевернувшие мир: как создавались «Одиннадцать молчаливых мужчин»
Видео
Шойгу заявил, что на выдворение нарушившей границы РФ у Курил подлодки ушло три часа
Видео
Двое детей попали под ледяной завал в Магаданской области
Видео
Военный эксперт объяснил, как фрегат ТОФ «прогнал» американскую подлодку
Видео
Морпехи вызвали контролируемую лавину на Камчатке при помощи минометов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.