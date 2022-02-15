Охранник «Ельцин-центра» раскаивается в том, что испортил картину ученицы Казимира Малевича

Охранник «Ельцин-центра» Александр Васильев рассказал, что подрисовал глаза на картине ученицы Казимира Малевича, потому что не знал о ее стоимости и принял за детский рисунок.

«Смотрю, стоят ребятишки лет 16-17, обсуждают, почему нет глаз, рта, никакой красоты! В компании были девчонки, они и попросили меня: "Нарисуйте глаза, вы ведь тут работаете". Я их спросил: "Это ваши работы?" Они: "Да". Дали мне ручку. Я нарисовал глаза. Я думал, это просто их детские рисунки», - рассказал Александр в интервью изданию Е1.

По словам супруги Александра, такая наивность является последствием контузии. Ранее мужчина воевал в Чечне и Афганистане, был тяжело ранен и получил медаль «За отвагу» в первой чеченской кампании.

После выхода на пенсию Александр стал работать охранником. Инцидент в «Ельцин-центре» произошел в его первый рабочий день. Картина, на которой мужчина нарисовал глаза шариковой ручкой, называется «Три фигуры», ее автор - ученица Казимира Малевича Анна Лепорская. Полотно было застраховано на 74,9 миллиона рублей.

«Я бы никогда не полез в чужие картины без спроса. Зачем чужое портить? Если бы я знал, что это не детские работы тех ребят! Что картины привезли из Москвы и они столько стоят!.. Что я наделал?!» - сокрушается Александр.

На данный момент против ветерана возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм», ему грозит штраф или даже арест.