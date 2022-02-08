Раскрыта личность вандала, который испортил картину ученицы Малевича

Вандалом, который в Екатеринбурге испортил картину ученицы художника Казимира Малевича, оказался охранник. Это подтвердил исполнительный директор «Ельцин-центра», где проходила выставка.

Найти преступника помогли записи с камер видеонаблюдения. В ходе расследования выяснилось, что именно охранник, который работал в «Ельцин-центре» первый день, подошел к полотну Анны Лепорской «Три фигуры» и нарисовал глаза шариковой ручкой.

После этого мужчина ушел домой и не отвечал на телефонные звонки. Когда стало понятно, что он сделал, его уволили. Также было возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Мотивы преступника неизвестны. Сообщается, что на допросах мужчина ведет себя агрессивно.

Картину стоимостью 75 миллионов рублей удалось восстановить. Оказалось, что шариковая ручка повредила только верхний слой краски. Ранее издание The Art Newspaper Russia сообщило о том, что реставрация картины обойдется в 250 тысяч рублей.

Полотно с повреждениями случайно заметили 7 декабря две посетительницы выставки «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства». Женщины обратились к сотруднику экспозиции. Полотно сняли с выставки и досрочно вернули в Третьяковскую галерею.

Позже специалисты выяснили, что чернила немного проникли в красочный слой, однако рельеф мазков не был нарушен, благодаря тому, что вандал рисовал без сильного нажима.

Анна Лепорская - советская художница по фарфору, живописец, график, дизайнер, монументалист. В 1923-1926 годах она училась и работала в ГИНХУКе, была практиканткой и секретарем Малевича, а также самой молодой его ученицей.