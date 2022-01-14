В Екатеринбурге вандал «дополнил» картину ученицы Малевича за 75 миллионов рублей

В Екатеринбурге вандал испортил картину из коллекции Третьяковской галереи. На полотне Анны Лепорской «Три фигуры» (1932-1934), экспонируемой в Ельцин-центре, неизвестный шариковой ручкой нарисовал глаза на двух абстрактных лицах.

Вечером 7 декабря две посетительницы выставки «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» заметили «преображение» картины и обратились к сотруднику экспозиции. Полотно сняли с выставки и досрочно вернули в Третьяковскую галерею, сообщает The Art Newspaper Russia.

Как выяснили специалисты, чернила немного проникли в красочный слой, однако рельеф мазков не был нарушен, благодаря тому, что вандал рисовал без сильного нажима. Кроме того, у одной из фигур на лице зафиксировали мелкую выкрошку красочного слоя до нижележащего. По данным издания, реставрация картины обойдется в 250 тысяч рублей. Так как полотно было застраховано на 74,9 миллиона рублей, работы оплатит страховая компания.

Издание отмечает, что в полиции отказались от возбуждения уголовного дела по статье 167 УК РФ («Умышленное повреждение имущества»), посчитав, что ущерб от действий вандала незначителен, а картина своих свойств не утратила. Минкульт РФ, в свою очередь, направил жалобу на это решение в Генпрокуратуру России и попросил переквалифицировать уголовное дело по статье 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия»).

Анна Лепорская - советская художница по фарфору, живописец, график, дизайнер, монументалист. В 1923-1926 годах она училась и работала в ГИНХУКе, была практиканткой и секретарем Малевича, а также самой молодой его ученицей. Долгие годы у Лепорской хранились архив и рисунки авангардиста. Работы художницы были отмечены самыми высокими оценками на выставках во многих городах мира и представлены в целом ряде музеев.