Победы, перевернувшие мир: как создавались «Одиннадцать молчаливых мужчин»

В кинотеатре «Октябрь» 15 февраля состоится показ нового фильма Алексея Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин», ленты об историческом турне московского «Динамо» в Великобританию, состоявшемся после войны. Советские футболисты продемонстрировали необычную тактику с постоянной сменой нападающих, которую впоследствии назовут «организованным беспорядком», обескуражившим педантичных англичан и приведшим команду к победе.

Так же, как и в 1945 году, военно-транспортный Ли-2 взмывает на экране в небо по маршруту Москва - Лондон. На борту - лучшие футболисты СССР. Кадры первой художественной экранизации легендарного турне сопоставлены с кинохроникой не случайно. «Одиннадцать молчаливых мужчин» - фильм о точно воссозданной истории наших побед.

Лестница, ведущая к трибунам на «Стэмфорд Бридж», где наши футболисты провели матч с «Челси» - самая высокая декорация фильма. 15-метровая конструкция из металла и дерева с отделкой под бетон построена по снимкам оригинала художниками и бутафорами. Ее установили на стадионе ЦСКА в Лефортово, где снимали футбольные сцены, как в том турне.

«Мы ради этих съемок на очень старом стадионе даже постелили настоящее поле травяное, потом им будет пользоваться ЦСКА. Даже на это мы пошли, потому что нам надо очень хорошо снять футбол», - рассказал создатель картины Алексей Пиманов.

Натуральный газон и точно сыгранные комбинации, железная защита ворот и блистательные атаки - с такой ответственностью к созданию фильма в кинематографе в последнее время не походили. Режиссер собрал не просто съемочную группу - каждый в команде предан футболу.

Старую кинопленку о тех матчах долго крутили в советских кинотеатрах. Художники воссоздавали по архивным кадрам и лобби отеля «Империал», где в 45-м году поселили наших футболистов. Все отстроили с нуля, досконально воспроизвели и атмосферу послевоенного уличного Лондона - в центре Санкт-Петербурга. На небольшом участке демонтировали современную рекламу, заменили на вывески тех времен, стерли разметку и пустили старинные автобусы. С точностью до стежков и пуговиц отшивали и одежду футболистов.

«Была такая особенность: все костюмы того времени, они шились на бортовке, это очень плотная хлопчато-бумажная ткань. Которая многократно выстегивалась, прокладывалась китовьим усом. Сейчас нет такого. Мы добивались, чтобы ничего не было проклеено», - поделилась художник по костюмам Алла Кареева.

История воссоздавалась не только костюмами, декорациями, правильно подобранной командой. Часть диалогов сценаристы прописали на английском. Для точного произношения наняли фонетиста. Наталья Минина работала с актерами над произношением, а в процессе монтажа на отснятые кадры накладывался дубляж специально приглашенных для этого британцев - так картинка получилась очень правильной и достоверной.

Работа над такой масштабной кинолентой продолжалась полтора года. У съемочной группы не было права на ошибку - история побед, которая перевернула преставление о советском футболе во всем мире, поменяет и представление зрителей о таком сложном для кино жанре, как спортивно-историческая драма.