Обратно в пункты дислокации: кадры погрузки выполнивших задачи учений частей ЗВО и ЮВО

«Звезда» публикует кадры погрузки тех подразделений Западного и Южного военного округа, что уже выполнили поставленные перед ними задачи в рамках масштабных учений. Теперь им предстоит вернуться обратно в пункты постоянно дислокации.

О том, что часть подразделений уже готовится к возвращению, сегодня сообщил официальный представитель Минобороны, генерал-майор Игорь Конашенков.

«Ряд мероприятий боевой подготовки, включая и учения, выполнены в соответствии с планом. По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на учения «Союзная решимость - 2022» приглашены иностранные военные атташе.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов