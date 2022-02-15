МОК предположил, как запрещенное вещество попало в организм Валиевой

Запрещенный триметазидин мог попасть в организм российской фигуристки Камилы Валиевой вместе с продуктом, который употреблял дедушка спортсменки, считает глава дисциплинарного комитета Денис Освальд.

Об этом со ссылкой на слова чиновника сообщил журналист Том Шад в своем Twitter.

Ранее в МОК заявили, что в случае завоевания Камилой Валиевой медали зимней Олимпиады по фигурному катанию церемония награждения будет отменена.

Комментируя инцидент на Олимпиаде, сама Камила Валиева рассказала, что испытывает эмоциональную усталость из-за этой ситуации.