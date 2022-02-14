Валиева заявила об эмоциональной усталости из-за скандала на Олимпиаде

Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала ситуацию с допинг-тестом на Олимпиаде в Пекине. По словам спортсменки, она сидела на слушаниях CAS семь часов, и «это один из этапов, который ей нужно пройти».

«Эти дни для меня были очень сложными, и уже как бы не хватает эмоций. То есть я радуюсь, но при этом я уже эмоционально устала. Поэтому слезы счастья, наверное, и небольшого огорчения. Но при этом я, безусловно, счастлива находиться на Олимпийских играх и стараться представлять нашу страну. И буду надеяться, что я максимально настроюсь и покажу свои результаты», - сказала фигуристка в эфире Первого канала.

Напомним, что в МОК заявили об отмене церемонии награждения фигуристок в случае попадания Камилы Валиевой в тройку призеров. Комитет считает, что полностью отменять церемонию награждения будет «нецелесообразно».