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Валиева заявила об эмоциональной усталости из-за скандала на Олимпиаде

Елизавета Потейчук
19:24 14.02.2022
Также фигуристка выразила надежду, что «максимально настроится и покажет свои результаты».
Валиева заявила об эмоциональной усталости из-за скандала на Олимпиаде
© Фото: Raniero Corbelletti AFLO Globallookpress
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Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала ситуацию с допинг-тестом на Олимпиаде в Пекине. По словам спортсменки, она сидела на слушаниях CAS семь часов, и «это один из этапов, который ей нужно пройти».

«Эти дни для меня были очень сложными, и уже как бы не хватает эмоций. То есть я радуюсь, но при этом я уже эмоционально устала. Поэтому слезы счастья, наверное, и небольшого огорчения. Но при этом я, безусловно, счастлива находиться на Олимпийских играх и стараться представлять нашу страну. И буду надеяться, что я максимально настроюсь и покажу свои результаты», - сказала фигуристка в эфире Первого канала.

Напомним, что в МОК заявили об отмене церемонии награждения фигуристок в случае попадания Камилы Валиевой в тройку призеров. Комитет считает, что полностью отменять церемонию награждения будет «нецелесообразно».

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