Пентагон не намерен использовать свои войска в Восточной Европе в конфликте на Украине

Официальный представитель Министерства обороны США (Пентагона) Джон Кирби заявил, что американская сторона не имеет намерений использовать в украинском конфликте свои войска. Речь идет об американских войсках в Восточной Европе. Об этом он сообщил в ходе состоявшегося брифинга.

«Нет ни намерения, ни планов, ни санкции использовать эти войска на Украине. Они не будут случайно втянуты в конфликт на Украине», - цитирует РИА Новости Джона Кирби.

Накануне американский телеканал CBS News сообщал, что администрация Джо Байдена готовится к выведению всего дипломатического персонала США из Киева в течение 24-48 часов.

Позже государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон принял решение на время перенести посольство на Украине из Киева во Львов. Он подчеркнул, что дипмиссия «продолжит поддерживать контакты с правительством Украины», а также поддерживать координацию дипломатических усилий для стабилизации обстановки.