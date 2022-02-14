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Блинкен: США временно перенесут посольство на Украине из Киева во Львов

Елизавета Потейчук
22:39 14.02.2022
По словам госсекретаря США, дипмиссия «продолжит поддерживать контакты с правительством Украины».
Блинкен: США временно перенесут посольство на Украине из Киева во Львов
© Фото: Стрингер РИА Новости
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон принял решение на время перенести посольство на Украине из Киева во Львов. Блинкен подчеркнул, что дипмиссия «продолжит поддерживать контакты с правительством Украины», а также поддерживать координацию дипломатических усилий для стабилизации обстановки.

«Ввиду значительного наращивания российских сил мы временно переносим наше посольство на Украине из Киева во Львов», - говорится в сообщении госсекретаря, опубликованном на сайте Госдепа США.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил 16 февраля Днем единения украинцев. Согласно опубликованному тексту документа, украинский лидер поручил поднять государственный флаг Украины на домах и сооружениях во всех населенных пунктах страны, а также исполнить в 10:00 государственный гимн. Также напомним, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что спекуляции о подготовке РФ к «захвату» Украины основаны на подходе «хайли лайкли».

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