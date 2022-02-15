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Белый дом: США поддерживают контакты с РФ в координации с союзниками

Марина Крижановская
00:33 15.02.2022
Соединенные Штаты продолжают поддерживать отношения с Россией, но согласовывая их со своими партнерами.
Белый дом: США поддерживают контакты с РФ в координации с союзниками
© Фото: Минобороны России
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Представитель американского Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Соединенные Штаты поддерживают контакты с Россией, координируя их со своими союзниками. Об этом она сообщила во время состоявшегося брифинга.

«Мы поддерживаем контакт с российской стороной и координируемся с нашими партнерами», - сообщает РИА Новости слова Жан-Пьер.

Также во время брифинга официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что американская сторона не имеет намерений использовать в украинском конфликте свои войска. Речь идет об американских войсках в Восточной Европе.

Немногим ранее стало известно, что более половины американцев выступили за то, чтобы Соединенные Штаты держались в стороне от украинского кризиса. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного каналом CBS News. Из опубликованных данных следует, что 53% опрошенных выбрали вариант «держаться в стороне», отвечая на вопрос об участии США в переговорах вокруг России и Украины. 43% респондентов заявили, что следует поддерживать Украину, 4% высказались в поддержку России.

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