Белый дом: США поддерживают контакты с РФ в координации с союзниками

Представитель американского Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Соединенные Штаты поддерживают контакты с Россией, координируя их со своими союзниками. Об этом она сообщила во время состоявшегося брифинга.

«Мы поддерживаем контакт с российской стороной и координируемся с нашими партнерами», - сообщает РИА Новости слова Жан-Пьер.

Также во время брифинга официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что американская сторона не имеет намерений использовать в украинском конфликте свои войска. Речь идет об американских войсках в Восточной Европе.

Немногим ранее стало известно, что более половины американцев выступили за то, чтобы Соединенные Штаты держались в стороне от украинского кризиса. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного каналом CBS News. Из опубликованных данных следует, что 53% опрошенных выбрали вариант «держаться в стороне», отвечая на вопрос об участии США в переговорах вокруг России и Украины. 43% респондентов заявили, что следует поддерживать Украину, 4% высказались в поддержку России.