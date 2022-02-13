Более половины американцев выступили за то, чтобы Соединенные Штаты держались в стороне от украинского кризиса. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного каналом CBS News.

Как следует из опубликованных данных, 53% опрошенных выбрали вариант «держаться в стороне», отвечая на вопрос об участии США в переговорах вокруг РФ и Украины. 43% респондентов заявили, что следует поддерживать Украину, 4% высказались в поддержку России.

Стоит отметить, что вариант «держаться в стороне и не вмешиваться» наиболее популярен среди приверженцев Республиканской партии, а также среди американцев, которым не исполнилось 65 лет. Приверженцы партии демократов в большинстве голосуют за поддержку Украины, равно как и американцы старше 65 лет.

Наиболее активные противники вмешательства США в дела России и Украины – молодые американцы. В возрастной группе 18-29 лет 61% опрошенных выступает за нейтралитет Штатов в этом вопросе. В возрастной группе 30-64 таких людей тоже большинство – 55%. Ситуация меняется только в возрастной группе от 65 и выше – 61% пожилых американцев выступает против нейтралитета и за поддержку Украины.

Ранее МИД РФ обвинил западные СМИ в скоординированной информационной атаке. Эти средства массовой информации, обслуживающие политический заказ своих правительств, скоординировано тиражируют недостоверную информацию о России, участвуя в полномасштабной информационной войне, утверждают в МИД РФ.