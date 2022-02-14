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«Очень-очень странная» задержка: глава ОКР об обнародовании теста Валиевой

Марина Крижановская
00:30 14.02.2022
Станислав Поздняков отметил, что допинг-проба около одного месяца «где-то гуляла».
«Очень-очень странная» задержка: глава ОКР об обнародовании теста Валиевой
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости
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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает крайне подозрительным затягивание обнародования результатов допинг-теста фигуристки Камилы Валиевой. Он рассудил, что результат должен был быть известен уже 19 января, будучи взятым 25 декабря 2021 года.

«В соответствии с международными стандартами WADA для аккредитованных антидопинговых лабораторий этот результат должен был быть загружен в систему в течение 20 дней после поступления в лабораторию. Даже если мы возьмем 20 дней, это максимальный срок, получается, что проба была доставлена в стокгольмскую лабораторию 19 января, а сдана 25 декабря», - заявил он в интервью на Первом канале.

Сообщалось, что 8 февраля результат теста передала антидопинговая лаборатория в Стокгольме. РУСАДА наложило на фигуристку Валиеву временное отстранение. Оно было снято после апелляции спортсменки 9 февраля.

Также Поздняков отметил, что допинг-проба около одного месяца «где-то гуляла».

«То есть это практически месяц она где-то гуляла. И второй момент. Выглядит очень-очень странным, что эта проба была обнародована как раз после того, как российская команда завоевала золотую медаль в командном турнире», - заявил глава ОКР.

Он также отметил, что проявит настойчивость в выяснении правды, ставя под сомнение «прозрачность данной процедуры».

«Поэтому пока мне доходчиво, четко и внятно не ответят на все эти вопросы, я буду ставить под сомнение прозрачность данной процедуры», - заявил Поздняков во время эфира.

В пятницу, 11 февраля, Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что в допинг-пробе Камилы Валиевой от 25 декабря 2021 года якобы нашли запрещенный препарат триметазидин. Также ранее церемония награждения победителей и призеров турнира была назначена на вторник, 8 февраля, однако впоследствии ее перенесли на неопределенный срок.

Впоследствии в МОК заявили, что решение о том, будет ли российская фигуристка Камила Валиева продолжать выступать на зимних Олимпийских играх в Пекине, примут до начала соревнований в женском одиночном катании, которые стартуют 15 февраля. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой, заявил, что на данный момент WADA и МОК занимаются ситуацией с результатами допинг-пробы спортсменки. Представитель Кремля также призвал дождаться итогов разбирательства. 

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