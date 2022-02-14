Политолог объяснил, почему Зеленский говорит о санкциях против РФ

Российский политолог, профессор РУДН Юрий Почта считает, что введение антироссийских санкций Западом маловероятно. А вот чего добивается президент Украины Владимир Зеленский, говоря о них, так это позиционирования себя как руководителя, способного принимать волевые решения в критических ситуациях, считает эксперт.

«Но дело в том, что его ключевые союзники как раз заявляют о том, что, да, санкции готовят, но будут вводить их, только если что-то случится... Зеленский пытается опередить события», - рассказал в интервью RT Юрий Почта.

Политолог заметил, что даже сам украинский президент признаков «возможного российского вторжения» не видит.

«Уходя от принципиального вопроса реализации Минских соглашений, он хотел бы по-прежнему заниматься противостоянием с Россией», - подчеркнул эксперт.

Ранее, в воскресенье 13 февраля, у Владимира Зеленского состоялся телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Во время разговора украинский президент отметил «защищенные» города Украины, среди которых он перечислил Харьков и Львов, Днепр и Одессу. Также Зеленский пригласил американского лидера на Украину.