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Зеленский пригласил Байдена скорее посетить Украину

Марина Крижановская
23:35 13.02.2022
Украинский президент подчеркнул своему американскому партнеру, что усиленная экономическая поддержка «покажет Путину, что Запад остается с Украиной».
Зеленский пригласил Байдена скорее посетить Украину
© Фото: Pool via CNP MediaPunch via www Globallookpress
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой посетить Украину «как можно скорее». Офис украинского президента сообщает, что Зеленский поблагодарил Джозефа Байдена за поддержку и пригласил посетить его страну с официальным визитом.

«Убежден, что ваш приезд в Киев в ближайшие дни, что стабилизирует ситуацию, будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации», - опубликовала информацию администрация Зеленского.

Однако, от Байдена положительного ответа не последовало. Как сообщали американские официальные представители, визит Джо Байдена на Украину крайне маловероятен.

Зеленский в воскресенье воспользовался возможностью звонка, чтобы предложить «конкретные идеи для снижения российской угрозы Украине». Как сообщает CNN, Зеленский также подчеркнул необходимость пакета значительной финансовой поддержки Украине. Неназванный чиновник, на которого ссылаются CNN, отметил, что украинский лидер подчеркнул своему американскому партнеру, что усиленная экономическая поддержка «покажет Путину, что Запад остается с Украиной и что влияние эскалации Путина не будет иметь результатов».

Ранее сообщалось, что Байден пообещал Зеленскому «быстрый и решительный» ответ в случае «российской агрессии». Во время телефонного разговора президенты США и Украины договорились продолжать прикладывать дипломатические усилия для разрешения текущего украинского кризиса.

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