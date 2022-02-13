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Зеленский перечислил «защищенные» города Украины

Марина Крижановская
23:55 13.02.2022
Владимир Зеленский в числе «защищенных» городов перечислил Харьков и Львов, Днепр и Одессу.
Зеленский перечислил «защищенные» города Украины
© Фото: Stefanie Loos, KeystonePressAgency,globallookpress
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Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели в воскресенье телефонный разговор. Они обсудили ситуацию вокруг украинского государства и пути деэскалации. Отмечается, что украинский лидер заверил своего американского коллегу в «надежной защите» городов Украины, включая столицу Киев.

«Остановим любую эскалацию в сторону Украины. Столица Украины, Киев, другие города нашего государства - Харьков и Львов, Днепр и Одесса - в безопасности и под надежной защитой», - передает слова президента администрация Владимира Зеленского.

Также украинская сторона отметила существенную помощь, которую она получает от Соединенных Штатов.

«Мы ее ощущаем. И рассчитываем, что она, среди прочего, поможет предотвратить распространение панических настроений», - сказал президент Украины.

Ранее во время телефонного разговора Владимир Зеленский пригласил Байдена «как можно скорее» посетить Украину. Однако, американская сторона отметила, что визит Джо Байдена на Украину крайне маловероятен.

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