Зеленский перечислил «защищенные» города Украины

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели в воскресенье телефонный разговор. Они обсудили ситуацию вокруг украинского государства и пути деэскалации. Отмечается, что украинский лидер заверил своего американского коллегу в «надежной защите» городов Украины, включая столицу Киев.

«Остановим любую эскалацию в сторону Украины. Столица Украины, Киев, другие города нашего государства - Харьков и Львов, Днепр и Одесса - в безопасности и под надежной защитой», - передает слова президента администрация Владимира Зеленского.

Также украинская сторона отметила существенную помощь, которую она получает от Соединенных Штатов.

«Мы ее ощущаем. И рассчитываем, что она, среди прочего, поможет предотвратить распространение панических настроений», - сказал президент Украины.

Ранее во время телефонного разговора Владимир Зеленский пригласил Байдена «как можно скорее» посетить Украину. Однако, американская сторона отметила, что визит Джо Байдена на Украину крайне маловероятен.