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Лавров сообщил Путину об отрицательном ответе США на ключевые предложения РФ по безопасности

Алексей Курильченко
15:35 14.02.2022
США отказались принимать предложения России о неразмещении вооружений, нерасширении НАТО и сокращении военного присутствия НАТО в Европе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что западная сторона ответила отрицательно на ключевые предложения российской стороны по гарантиям безопасности.

«Ответ США состоит из двух частей. Первая часть реагирует на три наших ключевых проблемы: нерасширение НАТО, неразмещение ударного вооружения, угрожающего нам, и возвращение военной конфигурации в Европе на позиции 1997 года... По этим вопросам ответ отрицательный», - заявил Лавров.

Министр отметил, что Запад предпринимает попытки сделать так, чтобы «только они определяли развитие нашего континента».

Также Лавров сообщил, что российская сторона уже подготовила реакцию на ответы США. По словам министра, документ занимает 10 страниц.

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