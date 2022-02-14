Лавров предложил Путину наращивать переговоры по гарантиям безопасности

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров предложил президенту РФ Владимиру Путину продолжать и наращивать переговоры по гарантиям безопасности с США и НАТО. По его словам, в ближайшие дни продолжится обсуждение данной темы в различных контактах. Лавров также подчеркнул, что продолжению данных переговоров поспособствуют «последовательная разъяснительная работа и приверженность разъяснению нашей правоты».

«Мне кажется, наши возможности далеко не исчерпаны, они, конечно, не должны продолжаться бесконечно, но на данном этапе я предложил бы их продолжать и наращивать», - отметил министр в ходе встречи с Путиным.

Также в ходе встречи с главой Российского государства Сергей Лавров заявил, что западная сторона ответила отрицательно на ключевые предложения российской стороны по гарантиям безопасности. Со слов дипломата, Запад предпринимает попытки сделать так, чтобы «только они определяли развитие нашего континента».