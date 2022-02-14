Глава МИД Франции призвал вести с Россией «упорный диалог»

Министр иностранных дел Французской республики Жан-Ив Ле Дриан призвал к продолжению диалога с Российской Федерацией. При этом он характеризовал его как «упорный диалог» в контексте деэскалации ситуации на Украине. Также он отметил невиданное ранее единство среди европейцев.

«Я никогда не видел такого единства среди европейцев как сейчас. При этом необходим упорный диалог. Нужно проявлять упорство, чтобы вести долгие переговоры, такие, как были у президента Эмманюэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным. Нужно вести упорный диалог, пытаться искать способы избежать конфликтной ситуации, которая приведет к наступлению тяжелых последствий для всех, и, прежде всего, для России», - цитирует ТАСС заявление французского министра.

Ранее на дипломатической вилле Борзиг прошли переговоры политических советников стран «нормандской четверки». Они состоялись в Берлине и длились более семи часов. В переговорах участвовали представители России, Франции, Германии и Украины.

На следующий день, 12 февраля, французский лидер Эммануэль Макрон сообщил, что в ходе состоявшегося телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным у него не осталось впечатления, что Россия планирует «напасть на Украину».