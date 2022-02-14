Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Глава МИД Франции призвал вести с Россией «упорный диалог»

Марина Крижановская
23:25 14.02.2022
Французской стороной отмечается необходимость избежать «конфликтную ситуацию, которая приведет к наступлению тяжелых последствий для всех».
Глава МИД Франции призвал вести с Россией «упорный диалог»
© Фото: Panoramic Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

Министр иностранных дел Французской республики Жан-Ив Ле Дриан призвал к продолжению диалога с Российской Федерацией. При этом он характеризовал его как «упорный диалог» в контексте деэскалации ситуации на Украине. Также он отметил невиданное ранее единство среди европейцев.

«Я никогда не видел такого единства среди европейцев как сейчас. При этом необходим упорный диалог. Нужно проявлять упорство, чтобы вести долгие переговоры, такие, как были у президента Эмманюэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным. Нужно вести упорный диалог, пытаться искать способы избежать конфликтной ситуации, которая приведет к наступлению тяжелых последствий для всех, и, прежде всего, для России», - цитирует ТАСС заявление французского министра.

Ранее на дипломатической вилле Борзиг прошли переговоры политических советников стран «нормандской четверки». Они состоялись в Берлине и длились более семи часов. В переговорах участвовали представители России, Франции, Германии и Украины.

На следующий день, 12 февраля, французский лидер Эммануэль Макрон сообщил, что в ходе состоявшегося телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным у него не осталось впечатления, что Россия планирует «напасть на Украину». 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:01 В стране и мире
СМИ: в посольстве США в Киеве уничтожат сетевое оборудование и компьютеры
23:32 В стране и мире
В Пентагоне оценили слова Лаврова о шансах договориться по безопасности
22:08 В стране и мире
Видео
В ФСБ показали видео разгрома хакерской группировки «Lurk»
21:14 В стране и мире
В Люберцах произошел взрыв газа в жилом пятиэтажном доме
23:29 В стране и мире
Видео
«Давай на Звезду»: Пиманов рассказал о судьбоносном предложении Шойгу
Популярное
На юге Мюнхена столкнулись два пассажирских поезда
Видео
«Кино про красивых людей»: Пиманов о фильме «Одиннадцать молчаливых мужчин»
Видео
Шойгу заявил, что на выдворение нарушившей границы РФ у Курил подлодки ушло три часа
Видео
Давление «дедов», пуски ракет и писательство: Пиманов рассказал о службе на «Байконуре»
Видео
Военный эксперт объяснил, как фрегат ТОФ «прогнал» американскую подлодку
Видео
Демонстрация скорости и проходимости: кадры подготовки БТ-3Ф к госиспытаниям
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.