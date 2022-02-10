Лавров: спекуляции о подготовке РФ к «захвату» Украины основаны на подходе «хайли лайкли»

Спекуляции в средствах массовой информации о том, что Россия якобы готовит спецоперацию по захвату Украины, основаны на подходе «хайли лайкли». Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Упреки в наш адрес, которые выдвигают Лондон и другие западные столицы, которые касаются того, что мы "вмешиваемся" повсюду, и какая-то "кибервойна" в очередной раз сегодня прозвучала, спекуляции, причем в каких-то вроде бы даже уважаемых средствах массовой информации, об операции, которую мы "готовим" с целью захватить Киев и все остальные города Украины, либо о том, что какой-то переворот "готовится", чтобы посадить так называемый марионеточный режим в украинской столице, - все это опять же из серии "хайли лайкли"», - объяснил министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своей британской коллегой Лиз Трасс.

Руководитель российского МИД обратил внимание, что Трасс во время беседы упомянула о Будапештском меморандуме между РФ, США и Великобританией, который предоставляет гарантии безопасности Украине как неядерному государству.

«Этот Будапештский меморандум не обязывал ни Россию, ни Великобританию, ни США признавать антиконституционный государственный переворот, который был совершен неонацистами и ультрарадикалами в феврале 2014 года», - отметил Лавров.

Он при этом подчеркнул, что российской стороне «никто никогда не навяжет необходимость в нарушение всех международных обязательств» признавать неконституционные режимы и в особенности «оправдывать действия этих режимов по дискриминации русскоязычного населения и представителей других национальных меньшинств», что, по словам главы МИД РФ, сейчас происходит на Украине «при активной поддержке президента Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского. - Прим. ред.)».

Министр иностранных дел России также заявил, что Будапештский меморандум сопровождался декларацией, которую, кроме РФ, Соединенных Штатов и Британии, подписали Франция и Украина. Лавров напомнил, что документ требовал от всех участников не допускать нарушений принципов ОБСЕ, в том числе принципа уважения прав нацменьшинств, однако, уверен глава российского МИД, «на все это Украина наплевала».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США и Британия выдумали «российскую угрозу» для дальнейшей «героической борьбы» с ней и «победы». По ее словам, таким образом Запад отвлекает внимание от «собственных политических кризисов». Кроме того, Захарова считает, что Евросоюз также не является беспристрастной стороной в украинском конфликте.

Напомним, в последнее время Запад активно распространяет слухи о якобы готовящейся Россией военной агрессии против Украины. В Москве, в свою очередь, отвергают подобные заявления, отмечая, что они используются для размещения еще большего военного контингента НАТО вблизи границ РФ.