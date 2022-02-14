В Киеве началась встреча Шольца и Зеленского

В Мариинском дворце в Киеве началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Олафа Шольца. После приветствия и рукопожатия лидеры стран отправились на переговоры.

Об этом сообщается на сайте офиса президента Украины. Кроме того, на следующий день канцлер Германии проведет встречу с главой российского государства Владимиром Путиным. На первой личной встрече с новым лидером ФРГ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин обсудит с коллегой вопросы гарантий безопасности и ситуацию на Украине.

Встречу с Владимиром Путиным анонсировал сам Олаф Шольц. Также, упомянул он, ЕС и НАТО проводят скоординированную политику и работают над тем, чтобы хорошо подготовить свои будущие решения.