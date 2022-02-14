Шойгу: часть проходящих масштабных учений завершена, а часть завершится в ближайшее время
© Фото: ТРК "Звезда"
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Шойгу: часть проходящих масштабных учений завершена, а часть завершится в ближайшее время
© Фото: ТРК "Звезда"
В ДPУГИХ CMИ
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Шойгу: часть проходящих масштабных учений завершена, а часть завершится в ближайшее время
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