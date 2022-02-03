Канцлер ФРГ заявил о скорой встрече с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц анонсировал скорый визит в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я работаю активно со всеми союзниками и пантерами в Европейском союзе по вопросу Украины - едва ли еще какая-то тема занимает у нас больше времени. Разумеется, я говорил и с российским президентом, и мы готовим тщательно все, что будет необходимо», - цитирует Шольца РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ.

Также глава немецкого правительства уточнил, что ЕС и НАТО проводят скоординированную политику и работают над тем, чтобы хорошо подготовить свои будущие решения.

Напомним, Берлин существенно расходится с Вашингтоном в вопросе военной помощи Украине - власти ФРГ не согласились на поставки Киеву оружия и уклоняются от помощи НАТО по «сдерживанию» России.

Ранее Олаф Шольц заявлял, что в будущем «необходимо активировать» «нормандский формат» для урегулирования обстановки на Украине.