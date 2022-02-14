В Кремле рассказали о действиях российских военных против кораблей-нарушителей

В случае нарушения российских границ иностранными кораблями российские военные строго следуют существующим протоколам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности удара по перешедшим российскую границу судам.

«Вы знаете, что существует определенный протокол действий в отношении иностранных кораблей, надводных или подводных, в случае их вторжения в территориальные воды РФ. Безусловно, наши военные, которые отвечают за охрану наших границ, за безопасность нашей страны, строго придерживаются этих протоколов», - сказал Песков.

Ранее в районе проведения плановых учений сил Тихоокеанского флота (ТОФ) в территориальных водах России в районе острова Уруп Курильской гряды была обнаружена подводная лодка ВМС США типа «Вирджиния». В связи с этим представителю аппарата военного атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве была вручена нота.