В Кремле отреагировали на госпитализацию Жириновского

Президент России Владимир Путин знает о госпитализации лидера ЛДПР Владимира Жириновского, глава государства пожелал ему скорейшего выздоровления. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, президент также присоединяется ко всем пожеланиям скорейшего выздоровления», - сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее в СМИ появились сообщения, что лидер партии был госпитализирован с коронавирусом в Центральную клиническую больницу в Москве. Впоследствии в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ сообщили, что политик находится в ЦКБ с 2 февраля с «омикроном».

По данным ведомства, состояние Жириновского стабильное, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. В ЛДПР заявили, что политик чувствует себя нормально, выходит на связь с партией, дает поручения и работает с документами.