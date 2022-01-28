Экипаж совершившего жесткую посадку под Ульяновском вертолета Ми-8 эвакуирован
В ходе транспортировки членов экипажа один военнослужащий от полученных травм скончался.
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Членов экипажа вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку в Ульяновской области, эвакуировали на ближайший аэродром, сообщает Минобороны России.
С аэродрома их доставят в больницу, уточняет ведомство. Все члены экипажа получили травмы. Один военнослужащий скончался при транспортировке.
Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 совершил сегодня жесткую посадку во время планового полета. Причиной происшествия могла стать техническая неисправность.