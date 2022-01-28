Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ульяновской области
По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность.
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
В Ульяновской области вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку при выполнении планового полета. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
«28 января с. г., при выполнении планового полета вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в районе населенного пункта Дубки Ульяновской области», - сообщили в ведомстве.
Как уточняется, экипаж не пострадал. Впоследствии поисково-спасательные службы эвакуировали экипаж на аэродром базирования.
По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность.