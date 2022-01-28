В стране и мире Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ульяновской области Анна Назайкина По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность. © Фото: Павел Лисицын, РИА Новости Читайте нас на: В Ульяновской области вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку при выполнении планового полета. Об этом говорится в сообщении Минобороны. «28 января с. г., при выполнении планового полета вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в районе населенного пункта Дубки Ульяновской области», - сообщили в ведомстве. Как уточняется, экипаж не пострадал. Впоследствии поисково-спасательные службы эвакуировали экипаж на аэродром базирования. По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика