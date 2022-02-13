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Совершенствуя мастерство: как отрабатываются боевые задачи на учениях «Союзная решимость-2022»

Роман Закурдаев
09:44 13.02.2022
Маневры учений проходят сразу на пяти общевойсковых полигонах. Каждое подразделение отрабатывает свои учебно-боевые задачи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Учения «Союзная решимость-2022» проходят в Белоруссии. Москва и Минск проверяют силы реагирования Союзного государства. Проводится оборонительная операция, отражается агрессия. Усилена охрана Госграницы. Привлечены воинские части Восточного округа и Вооруженных сил Республики Беларусь.

Численность военнослужащих и основных систем вооружения, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению.

По тревоге дежурное звено российских истребителей Су-35 с управляемыми ракетами на борту под рев реактивных двигателей поднимаются в небо. Закладывая вираж на сверхзвуке, боевая машина идет на перехват условного нарушителя воздушного пространства Белоруссии.

Старший летчик Владимир Иванов на Су-35с выполнил наблюдение, обнаружение, опознавание с последующим поражением условной воздушной цели. На учения истребители прилетели из Хабаровского края. И теперь здесь крылом к крылу с белорусскими Су-30 ежедневно проводят тренировки в парах.

«У Су-35 отличий в хорошую сторону много. От большинства типов, на которых доводилось лично мне летать. Я летал на МиГ-29, Су-27, сейчас на Су-30-х. Это уже машина XXI века Су-35-й, у которого еще много возможностей, которыми мне еще не доводилось пользоваться», - заместитель командира авиационной эскадрильи ВВС РБ Сергей.

Эта синхронная работа завораживает. Свой взгляд в небо устремляют «Триумфы». Боевые расчеты зенитно-ракетной системы С-400 несут боевое дежурство по противовоздушной обороне.

От «Триумфов» не ускользнет ни одна воздушная цель. Да и сами они под надежной защитой. Этих гигантов прикрывают зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь». Единственные в своем классе, они способны вести огонь по воздушным и наземным целям прямо на ходу.

Позиции условных незаконных бандформирований реактивным огнем выжигают белорусские «Смерчи» и российские «Ураганы». А бронированная армада Восточного военного округа блокирует группы боевиков, которые попытались прорваться через госграницу.

Маневры «Союзная решимость» проходят сразу на пяти общевойсковых полигонах. Каждое подразделение отрабатывает свои учебно-боевые задачи.

Расчет российского беспилотника «Орлан-10» за минуты готовит дрон к взлету. Для его запуска на полигоне не очень благоприятная погода, хотя эта «птица» готова справиться с более сложными метеоусловиями. Внутри беспилотника - радиоретранслятор. Он помогает обеспечить бесперебойную связь между подразделениями, которые рассредоточены здесь у полигона.

Благодаря надежной, бесперебойной связи, подразделения войск РХБ-защиты вовремя получили сигнал об авианалете и тут же по всей площади установили аэрозольную завесу над командным пунктом.

У разведчиков свои задания. Штурмуя один объект за другим, они зачищают лагерь боевиков. А спецназ штурмует заброшенный склад, где укрылись условные террористы. Каждое движение отрабатывают до автоматизма.

Совместные тренировки на учениях «Союзная решимость» не прекращаются и ночью. Сигнальные ракеты и световые мины в небе над полигоном «Брестский», а горизонт эффектно разрезают трассеры пулеметных расчетов.

Материал подготовили Анна Назайкина и Аркадий Украинский

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