Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Американский политолог назвал истерию вокруг Украины кампанией США по остановке «Северного потока-2»

Анна Назайкина
07:38 13.02.2022
В Вашингтоне изначально могли использовать ситуацию, сложившуюся вокруг Украины, в своих интересах, считает Дэвид Хендриксон.
Американский политолог назвал истерию вокруг Украины кампанией США по остановке «Северного потока-2»
© Фото: Газпром
Читайте нас на:

Соединенные Штаты нагнетают истерию вокруг «российской агрессии» для того, чтобы остановить реализацию «Северного потока-2». Такое мнение выразил профессор политологии Колорадского колледжа Дэвид Хендриксон. Его статья с заголовком «Почему Вашингтон сошел с ума из-за Украины» была опубликована в National Interest.

Американский эксперт считает, что в Вашингтоне изначально могли использовать ситуацию, сложившуюся вокруг Украины, в своих интересах.

«Нельзя отрицать тот факт, что страх перед войной, который навели добросовестно выполняющие свои обязанности средства массовой информации, принес ястребам большие преимущества. Заинтересованные в продаже СПГ добились значительного прогресса в своей кампании по предотвращению открытия газопровода "Северный поток-2"», — пишет автор материала.

Газопровод «Северный поток-2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Его укладка завершилась 10 сентября 2021 года. Однако трубопровод не может быть введен в эксплуатацию без сертификации оператора.

В последние месяцы Запад обвиняет Россию в подготовке «нападения» на Украину и усилении свое присутствие в Восточной Европе. В МИД РФ отмечали, что Соединенные Штаты и Великобритания выдумали «российскую угрозу» для дальнейшей «героической» борьбы с ней и «победы». Таким образом, считают в министерстве, Запад пытается отвлечь внимание от «собственных политических кризисов».

Также странам Запада в российском внешнеполитическом ведомстве рекомендовали прекратить нагнетать необоснованную истерию против РФ и не доводить ситуацию до чрезвычайно болезненной для них самих эскалации.

В пятницу, 11 февраля, первый зампостпреда России при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский заявил, что коллективный Запад может готовиться к провокационным действиям в Донбассе, чтобы впоследствии обвинить Россию в агрессии в сторону Украины

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:11 В стране и мире
Песков рассказал, в каких сферах Россия будет расширять взаимодействие с Западом
04:23 В стране и мире
Врач рассказала, в каких случаях нужно тестироваться на COVID-19 самостоятельно
02:14 В стране и мире
МИД РФ: медийная история о «скором вторжении РФ на Украину» координируется из Вашингтона
22:49 Спорт
Видео
Цветы и оркестр: кадры прилета в Москву российских призеров ОИ
19:56 Армия
Минобороны РФ: действия подлодки ВМС США расцениваются как грубое нарушение норм международного права
Популярное
Врач назвал причины частых пробуждений по ночам
Врач рассказал, «проводником» каких болезней служит COVID-19
Врач рассказал, как уберечь себя от осложнений после ОРВИ
Видео
Лавров сравнил главу МИД Украины с Геббельсом
СВР показала первое письмо разведчика Абеля из американской тюрьмы
Ученые раскрыли новую смертельную опасность парацетамола
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.