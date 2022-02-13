Американский политолог назвал истерию вокруг Украины кампанией США по остановке «Северного потока-2»

Соединенные Штаты нагнетают истерию вокруг «российской агрессии» для того, чтобы остановить реализацию «Северного потока-2». Такое мнение выразил профессор политологии Колорадского колледжа Дэвид Хендриксон. Его статья с заголовком «Почему Вашингтон сошел с ума из-за Украины» была опубликована в National Interest.

Американский эксперт считает, что в Вашингтоне изначально могли использовать ситуацию, сложившуюся вокруг Украины, в своих интересах.

«Нельзя отрицать тот факт, что страх перед войной, который навели добросовестно выполняющие свои обязанности средства массовой информации, принес ястребам большие преимущества. Заинтересованные в продаже СПГ добились значительного прогресса в своей кампании по предотвращению открытия газопровода "Северный поток-2"», — пишет автор материала.

Газопровод «Северный поток-2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Его укладка завершилась 10 сентября 2021 года. Однако трубопровод не может быть введен в эксплуатацию без сертификации оператора.

В последние месяцы Запад обвиняет Россию в подготовке «нападения» на Украину и усилении свое присутствие в Восточной Европе. В МИД РФ отмечали, что Соединенные Штаты и Великобритания выдумали «российскую угрозу» для дальнейшей «героической» борьбы с ней и «победы». Таким образом, считают в министерстве, Запад пытается отвлечь внимание от «собственных политических кризисов».

Также странам Запада в российском внешнеполитическом ведомстве рекомендовали прекратить нагнетать необоснованную истерию против РФ и не доводить ситуацию до чрезвычайно болезненной для них самих эскалации.

В пятницу, 11 февраля, первый зампостпреда России при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский заявил, что коллективный Запад может готовиться к провокационным действиям в Донбассе, чтобы впоследствии обвинить Россию в агрессии в сторону Украины